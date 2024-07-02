Кроме того, ФСБ теперь может предотвратить мобилизацию сотен тысяч своих "неофициальных" агентов.

Федеральная служба безопасности России получила право проверять все документы российских новобранцев и отбирать для себя лучших рекрутов, пишет The Times.

Раньше мобилизованные могли попасть на службу только через подразделения пограничной службы и связи, контролируемые ФСБ. Новый закон позволит шпионам отбирать лучших призывников для выполнения целого ряда задач, включая военную разведку на Украине, пишет издание.

Согласно украинским источникам, российская военная разведка значительно расширила свое отделение специальных операций с начала вторжения в Украину - численность подразделения выросла с примерно 500 офицеров в 2022 году до 2 000.

Видео дня

Как отметил бывший советник Службы внешней разведки Украины Александр Данилюк, нэто также обеспечивает защиту информаторов ФСБ в России. По его словам, получив предварительный доступ к призывным документам, служба сможет предотвратить мобилизацию сотен тысяч простых россиян, которые сотрудничают со спецслужбами на неофициальной основе.

"У ФСБ огромная сеть информаторов, которые очень важны для поддержания порядка в России. Ей нужно иметь возможность удерживать этих людей на тех должностях, которые они занимают, и не отправлять их на фронт", сказал он.

По словам Данилюка, это также показатель потенциальной подготовки к военному положению в России, в ходе которой ФСБ нужны собственные военные подразделения для контроля над ситуацией, чтобы не отдавать всю полноту власти вооруженным силам.

РФ активизирует шпионскую сеть в Европе

Издание The Economist выпустило статью, в которой рассказывалось о том, что благодаря смене руководителя "комитетов особого влияния", РФ смогла реабилитировать свою разведку на мировой арене. Такое изменение привело к тому, что российская разведка стала работать значительно эффективнее.

По данным WSJ. в последнее время Вена стала центром российского шпионажа в Европе - за последние два года число российских государственных служащих в Австрии выросло с 300 человек более чем до 500, из них до половины могут работать в качестве шпионов.

Вас также могут заинтересовать новости: