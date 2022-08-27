Инцидент уже прокомментировала глава Нацсовета по ТВ и радиовещанию.

В украинском радиоэфире сегодня ночью и утром внезапно появились российские программы, в том числе гимн страны-агрессора.

Об этом пишет в Facebook журналист Александр Швец.

По его словам, речь идет о пропагандистской радиостанции "Вести FM".

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"Думаю: не может такого быть! Война ведь, армия страны-агрессора разрушает наши города, убивает наших мирных граждан, вывозит за "поребрик" тысячи похищенных украинцев, в том числе и детей, а в Киеве спокойно транслируются передачи, оправдывающие действия оккупантов и рассказывающие о "коварстве бандэровцев". Гневно выключив приёмник, подумал, что наши спецслужбы, несущие вахту в киберпространстве, наверняка быстро наведут порядок в этом вопросе - и заглушат вражескую радиостанцию. Ничего подобного. Включаю радио в 6:00, а там звучит гимн Российской Федерации!", - возмущенно рассказывает Швец.

На инцидент в комментариях отреагировала глава Нацсовета по телевидению и радиовещанию Ольга Герасимюк.

"Такое бывает, когда они прорываются - а они над этим работают постоянно. В Украиненад этим работают. В частности, и каждый из нас, граждан. Это - война! И каждый из нас - воин. Если кто-то заметил - надо писать не в ФБ, в те органы, которые уже давно распространили контакты, куда надо сообщать о вражеских проявлениях. Не просто "гневно выключить", - написала она.

Позже Герасимюк добавила, что весь диапазон волн был просканирован, вражеских радиостанций не обнаружили.

Отметим, недавно в РФ отметились новыми фейками о "биолабораториях" в Украине. В частности, министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что на территорию США из Украины якобы начали вывозить "штаммы опасных микроорганизмов".