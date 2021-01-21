Правозащитники ожидают от властей Украины гарантий, что пострадавшие и их семьи получат полную и адекватную компенсацию.

Международная правозащитная организация Amnesty International ожидает от властей Украины привлечения к ответственности всех виновных в нарушении прав человека во время протестов на Майдане Незалежности в ноябре 2013 - феврале 2014 года.

Об этом говорится в пресс-релизе Amnesty International Украина, которым располагает УНИАН.

«Решение Европейского суда по правам человека показывает то, что Amnesty International и украинские правозащитники говорили в течение многих лет: украинские власти при президенте Викторе Януковиче развязали жесткую кампанию подавления протестов во время Евромайдана. Для большинства жертв этих злоупотреблений справедливость так и не установлена», - заявила директор Amnesty International Украина Оксана Покальчук.

«Мы надеемся, что сегодняшнее судебное решение поможет разрушить барьеры, мешающие Украине раскрыть всю правду, привлечь виновных в нарушении прав человека к ответственности и гарантировать, что пострадавшие и их семьи получат полную и адекватную компенсацию», - отметила Покальчук.

Также сказано, что Amnesty International с самого начала вела широкую кампанию за восстановление справедливости и компенсации всем жертвам нарушений прав человека со стороны правоохранительных органов, совершенных во время Евромайдана.

«Акция протеста привела к отставке президента Виктора Януковича. Доклад Amnesty International, опубликованный два года назад, выявил, что в стране существуют значительные препятствия для осуществления правосудия, продемонстрировав, что из 288 бывших офицеров низшего звена и других должностных лиц, обвиняемых в многочисленных нарушениях прав человека, только девять были приговорены к лишению свободы», - говорится в пресс-релизе.

Решение ЕСПЧ по делам времен Революции Достоинства: что известно

21 января Евросуд по правам человека обнародовал пресс-релиз, в котором сообщил о вынесении решений по 5 искам к государству Украина, касающимся нарушений прав 38 участников Евромайдан.

В частности, суд рассмотрел дела "Шморгунов и другие против Украины", "Луценко и Вербицкий против Украины", "Кадура и Смалий против Украины", "Дубовцев и другие против Украины" и "Воронцов и другие против Украины".

Суд признал, что во время Революции достоинства были нарушены их права, предусмотренные Конвенцией о защите прав человека и основных свобод, в частности, на запрет бесчеловечного обращения и пыток, право на свободу и личную неприкосновенность, свободу собраний и объединений, и обязал государство Украина выплатить им компенсации.

В частности, некоторые заявители получат компенсацию в размере 30 тыс. евро, некоторые - по 16 тыс. евро и по 1,2 тыс. евро.

"Суд пришел к выводу, в частности, что власть умышленно применяла жестокое обращение, и государство было ответственным за убийство одного протестующего. Суд отметил, что многие постановления о заключении под стражу были произвольными. Суд считает, что власть сознательно с самого начала пыталась помешать проведению мирных акций протеста, применяя чрезмерное насилие и незаконные задержания, чтобы достичь этого", - отмечается в пресс-релизе.

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Автор: Виталий Саенко