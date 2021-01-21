По заключению суда, государство Украина умышленно творило жестокости против Евромайдана и было ответственным за убийство одного протестующего.

Европейский суд по правам человека вынес решение по 5 искам к государству Украина, которые касаются нарушений прав участников Евромайдана.

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Как говорится в пресс-релизе ЕСПЧ, суд рассмотрел пять ходатайств, с которыми обратились 38 человек (украинские граждане и один гражданин Армении).

В частности, суд рассмотрел дела "Шморгунов и другие против Украины", "Луценко и Вербицкий против Украины", "Кадура и Смалий против Украины", "Дубовцев и другие против Украины" и "Воронцов и другие против Украины".

О чем говорится в исках

Эти пять дел касаются событий, которые происходили на Майдане Независимости в Киеве и других городах Украины в период с ноября 2013 года по февраль 2014 года. Речь идет о разгоне участников акций протеста, их задержаниях, похищениях активистов и жестоком обращении с ними, а также связанных с этим процессуальных процедурах.

В этих ходатайствах истцы заявили о нарушении их прав, предусмотренных Европейской конвенцией о защите прав человека и основополагающих свобод.

В частности, нарушение статьи 3 конвенции (запрет бесчеловечного обращения и пыток), статьи 5 (право на свободу и безопасность), многочисленные нарушения статьи 11 (свобода собраний и объединений), нарушение статьи 2 (право на жизнь) и нарушение статьи 8 (право на уважение частной и семейной жизни).

Все истцы пострадали от действий правоохранителей или «титушек».

Истцы жаловались, среди прочего, на жестокие действия правоохранителей, на нарушение их права на протест, на необоснованные задержания, а в одном деле речь шла о смерти.

Что решил суд

Суд решил, что требования истцов имеют подоплеку.

"Суд пришел к выводу, в частности, что власть умышленно применяла жестокое обращение, и что государство было ответственным за убийство одного протестующего. Суд отметил, что многие постановления о заключении под стражу были произвольными. Суд считает, что власть сознательно с самого начала пыталась помешать проведению мирных акций протеста, применяя чрезмерное насилие и незаконные задержания, чтобы достичь этого", - отмечается в пресс-релизе.

При этом в целом суд подчеркнул, что вышеуказанные злоупотребления были стратегией со стороны властей.

Кроме того, суд пришел к выводу, что во многих случаях расследования событий на Майдане были неэффективными.

В ЕСПЧ решили, что Украина как государство должна выплатить некоторым истцам компенсации за материальный и нематериальный ущерб и убытки, а также расходы, указанные в судебных решениях.

"Суд установил многочисленные нарушения нескольких статей (Конвенции) учитывая действия власти во время протестов на Майдане, а также отсутствие и в настоящее время в Украине независимого и эффективного механизма расследования преступлений, совершенных сотрудниками правоохранительных органов или негосударственными субъектами. В этих судебных решениях указывается на преднамеренную стратегию со стороны властей, чтобы помешать и прекратить протесты, которые изначально были мирного характера, с быстрым применением чрезмерной силы, что привело, если не способствовало, к обострению насилия", - сказано в пресс-релизе.

Суд пришел к выводу, что во многих делах были нарушены положения статьи 3 конвенции (запрет бесчеловечного обращения и пыток), в одном деле – положения статьи 2 (право на жизнь), в большинстве дел были нарушены положения статьи 5 п. 1 (право на свободу и личную неприкосновенность), в одном деле нарушена статья 5 п. 3, Статья 11 (свобода собраний и объединений), в одном деле – положения статьи 8 (право на уважение частной и семейной жизни).

Преступления режима Януковича во время протестов на Майдане

С самого начала акций Евромайдана в 2013 году против активистов непропорционально применяли силу. Часто к преступлениям были причастны не только правоохранители, но и так называемые "титушки".

20 февраля 2014 года на Майдане Независимости в Киеве произошел самый массовый расстрел протестующих за время Майдана.

По данным Минздрава, 18-20 февраля погибли 82 человека (71 участник Майдана и 11 силовиков), пострадали более 600 человек. По данным миссии ООН, в те дни умерли 98 человек (84 протестующих, 13 силовиков и один случайный человек).

Активисты "Небесной сотни" говорят о 107 погибших.

21 февраля 2014 года произошло похищение активистов Евромайдана Юрия Вербицкого и Игоря Луценко. Вербицкий был убит после пыток.

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Автор: Виталий Саенко