Видео подписали словами "загадай желание".

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов рассказал, какое желание загадал в День военной разведки.

В эфире информационного телемарафона его спросили, что он загадал на видео, где задувает свечи на праздничном торте. Этот ролик сегодня стал вирусным в сети, поскольку в момент, когда свечи погасают, раздается мощный взрыв.

"Желание вполне понятно: скорейшей полной всеобъемлющей победы Украины", - сказал Буданов, отметив, что будущее этого "взрыва" покажет время.

День военной разведки Украины

Как известно, разведывательный орган стратегического уровня был создан 7 сентября 1992 года указом президента "Об Управлении военной стратегической разведки Министерства обороны Украины".

В своем обращении по случаю праздника Буданов отметил, что сущность этой профессии ранее не предусматривала общественной оценки деятельности разведки, однако полномасштабная война это изменила.

Он поблагодарил разведчиков за работу, почтил память погибших бойцов, а также пообещал отомстить за все горе, которое принесла Россия.

Напомним, что сегодня президент Владимир Зеленский присвоил Буданову звание генерал-лейтенанта.

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