Он поблагодарил их за службу, которая предполагает напряженный и тяжелый ежедневный труд.

Глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов поздравил с профессиональным праздником военных разведчиков.

"Сегодня, вопреки преступно-убийственной, террористически-разрушительной агрессии России, мы отмечаем День военной разведки Украины! Сама сущность профессии военного разведчика никогда не предусматривала общественной оценки нашей деятельности, ведь разведчики – люди молчаливого подвига. Но широкомасштабная захватническая война и динамичные геополитические изменения в среде безопасности внесли значительные коррективы в работу разведки. Сейчас весь мир наблюдает за нашими достижениями и доверяет нам и предоставленной информации. Предупрежден - значит вооружен", - подчеркнул он в поздравлении у Telegram.

По словам Буданова, успешные выполнения боевых задач в тылу врага, проведение специальных операций, освобождение заложников и пленных сделали бесценным вклад разведчиков в борьбу за суверенитет, территориальную целостность Украины и свободу миллионов ее граждан.

"Спасибо каждому из вас за службу, за все, что вы делаете ради нашей общей победы, за профессионализм, стойкость, мужество и жертвенность, потому что разведка – это не только героические поступки и подвиги, это, прежде всего – напряженный, тяжелый ежедневный труд, требующий больших усилий, постоянной выдержки, воли, основательных знаний и мастерства ради общегосударственных и национальных интересов. Вечная слава и почет боевым собратьям, отдавшим свою жизнь за родную страну, за независимость. Они навсегда останутся в наших сердцах", - отметил глава ГУР.

Он пообещал, что украинские воины обязательно отомстят врагу за убитых и искалеченных украинцев.

"Мы отомстим рашистской нечисти за наших бойцов, за убитых и искалеченных детей, за сирот и родителей, за украинские города и села, за наше небо, нашу землю и наше море! Да будет свет! Уничтожим тьму", - подытожил Буданов.

Глава украинской разведки опубликовал молчаливое видео с намеком на предстоящие события.

Новости украинской разведки

Недавно Буданов рассказывал, что у Главного управления разведки Минобороны Украины есть свой собственный спутник, чтобы следить за действиями российских захватчиков.

Несколько недель назад глава ГУР в одном из интервью рассказал, что украинская разведка имеет собственные источники информации в окружении российского президента. Это было озвучено намеренно, чтобы россияне начали искать предателей наверху.

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