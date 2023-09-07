Тепер начальник ГУР - генерал-лейтенант.

Президент Украины Владимир Зеленский присвоил начальнику Главного управления разведки Министерства обороны Кириллу Буданову звание генерал-лейтенанта.

Об этом говорится в указе №564/ №564/2023, который опубликован на сайте главы государства.

"Присвоить воинское звание генерал-лейтенанта генерал-майору Кириллу Буданову - начальнику Главного управления разведки Министерства обороны Украины", - написано в указе.

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Буданов поздравил с праздником военных разведчиков

Как сообщал УНИАН, сегодня, 7 сентября, начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов поздравил с профессиональным праздником военных разведчиков.

Он отметил, что широкомасштабная захватническая война и динамичные геополитические изменения в среде безопасности внесли значительные коррективы в работу разведки. Сейчас весь мир наблюдает за достижениями украинской разведки и доверяет предоставленной информации.

По словам Буданова, успешные выполнения боевых задач в тылу врага, проведение специальных операций, освобождение заложников и пленных сделали бесценным вклад разведчиков в борьбу за суверенитет, территориальную целостность Украины и свободу миллионов ее граждан.

Буданов пообещал месть "рашистской нечисти" за наших бойцов, за убитых и искалеченных детей, за сирот и родителей, за украинские города и села.

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