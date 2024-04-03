В частности, управление будет заниматься рассмотрением обращений и жалоб военнослужащих.

В Украине создали Центральное управление защиты прав военнослужащих. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

Отмечается, что новое управление подчиняется Министру обороны. Оно будет отвечать за рассмотрение обращений и жалоб военнослужащих, предоставление первичной юридической помощи, проведение проверок и расследование нарушений прав военнослужащих и членов их семей.

"Реализация этой инициативы предусматривает комплексный подход к защите прав воинов и членов их семей, включая реагирование на конкретные жалобы, анализ конкретных ситуаций, выезд на места нарушений, проведение проверок и дальнейшие меры по восстановлению прав", – заявил Министр обороны Украины Рустем Умеров.

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Основные нарушения, которые будут проверяться Центральным управлением защиты прав военнослужащих, включают:

обеспечение военнослужащих,

право на отпуск,

недопущение злоупотребления правами командиров,

непредоставление/недостаточное предоставление медицинской помощи,

социальные гарантии,

нарушение гендерного равенства.

"Я благодарен министру обороны, что сейчас мы видим презентацию этого важного проекта. Это действенный инструментарий для защиты прав действующих военных и военнообязанных. Это демонстрация того, что система может обеспечить право на справедливость", – добавил Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

Защита военных: другие новости

В конце марта 2024 года Верховная Рада Украины проголосовала за закон по обеспечению прав военнослужащих и полицейских на социальную защиту. Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.

По его словам, поддержана возможность пребывания военнослужащих на лечении до 12 месяцев, в том числе за рубежом, без необходимости через четыре месяца лично проходить военно-врачебную комиссию.

Кроме того, установлено на уровне закона денежную выплату в размере 15 млн грн семье защитника в случае его гибели.

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