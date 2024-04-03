Финляндия стала восьмой страной, которая подписала соглашение по безопасности с Украиной.

Украина и Финляндия подписали соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности и долгосрочной поддержки. Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил президент Владимир Зеленский во время совместного с президентом Финляндии Александром Стуббом заявления для СМИ сегодня в Киеве.

"Сегодня мы подписали двустороннее соглашение по безопасности. Это комплексный, системный документ, который закрепляет сотрудничество на десять лет во всех принципиально важных сферах", - сказал Зеленский.

Также глава государства проинформировал, что по состоянию на сейчас Украина получила от Финляндии 400 млн евро военной помощи.

Видео дня

"И это за этот год. И эта сумма существенно возрастет до конца этого года", - отметил глава государства.

Стубб, со своей стороны отметил, что Финляндия стала восьмой страной, которая подписала соглашение по безопасности с Украиной.

"Будущее Украины - это один из приоритетов нашей политики безопасности. Вы говорили за членство в НАТО. Если говорить искренне, наше членство в НАТО было бы невозможным без агрессивного нападения со стороны РФ в Украину. Финский народ тогда понял, что так дальше быть не может, надо присоединяться к НАТО и оказывать коллективное сопротивление", - подчеркнул президент Финляндии.

Визит президента Финляндии в Украину: что известно

Известно, что сегодня, 3 апреля, в Киев впервые после избрания приехал новый президент Финляндии Александр Стубб.

Он также прокомментировал вероятную отправку финских военных в Украину.

"Нет никакой причины для Финляндии отправлять войска в Украину. Мы поддерживаем Украину всеми возможными способами в этот момент", - сказал он.

Стубб отметил, что США и Европейский союз должны сфокусироваться на том, что они могут реалистично сделать для Украины.

Вас также могут заинтересовать новости: