Украина и Финляндия подписали соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности и долгосрочной поддержки. Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил президент Владимир Зеленский во время совместного с президентом Финляндии Александром Стуббом заявления для СМИ сегодня в Киеве.
"Сегодня мы подписали двустороннее соглашение по безопасности. Это комплексный, системный документ, который закрепляет сотрудничество на десять лет во всех принципиально важных сферах", - сказал Зеленский.
Также глава государства проинформировал, что по состоянию на сейчас Украина получила от Финляндии 400 млн евро военной помощи.
"И это за этот год. И эта сумма существенно возрастет до конца этого года", - отметил глава государства.
Стубб, со своей стороны отметил, что Финляндия стала восьмой страной, которая подписала соглашение по безопасности с Украиной.
"Будущее Украины - это один из приоритетов нашей политики безопасности. Вы говорили за членство в НАТО. Если говорить искренне, наше членство в НАТО было бы невозможным без агрессивного нападения со стороны РФ в Украину. Финский народ тогда понял, что так дальше быть не может, надо присоединяться к НАТО и оказывать коллективное сопротивление", - подчеркнул президент Финляндии.
Визит президента Финляндии в Украину: что известно
Известно, что сегодня, 3 апреля, в Киев впервые после избрания приехал новый президент Финляндии Александр Стубб.
Он также прокомментировал вероятную отправку финских военных в Украину.
"Нет никакой причины для Финляндии отправлять войска в Украину. Мы поддерживаем Украину всеми возможными способами в этот момент", - сказал он.
Стубб отметил, что США и Европейский союз должны сфокусироваться на том, что они могут реалистично сделать для Украины.