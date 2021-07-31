Компания предлагает услуги по организации переездов в пределах Великобритании и по всей Европе.

Британская компания-перевозчик CAME-RO использует на своих фургонах карту Украины без Крыма.

Соответствующее фото "Европейской правде" предоставил водитель-дальнобойщик Валерий Бычковский, который эмигрировал из Беларуси. Фото сделано в Италии.

Внимание мужчины привлек автомобиль на румынских номерах, на котором Украина изображена без Крыма.

"Аналогичное брендирование можно видеть на фотографиях с официальной Facebook-страницы CAME-RO - в частности, такой же фургон изображен на обложке", - говорится в сообщении.

Компания предлагает услуги по организации переездов в пределах Великобритании и по всей Европе. Она имеет офисы в Лондоне и Глазго, а склады - в Бирмингеме и городе Вест Бромвич.

В реестре на правительственном сайте местом регистрации компании указан город Сметвик в Западном Мидлендсе, а руководителем - Чиприан Оанеа, гражданин Румынии.

Читайте такжеПоказал карту с "российским" Крымом: гостелеканал "Дом" снова влип в скандал

Вас также могут заинтересовать новости:

Автор: Денис Прядко