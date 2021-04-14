Ранее в двух учебниках по истории Украины опубликовали карту, на которой отсутствует оккупированный Крым.

Министерство образования и науки и Государственное научное учреждение "Институт модернизации содержания образования" заставили издательство "Грамота" переделать условное обозначение Украины без Крыма в учебниках истории для 9-10 классов.

Читайте такжеРада продлила на год срок реорганизации или ликвидации санаторных школОб этом говорится в ответе МОН на запрос Общественного.

В министерстве назвали это "досадной ошибкой" и сообщили, что издательство переделало условное обозначение и подготовило замену электронных вариантов учебников для размещения в электронной библиотеке Института.

Новые образцы передадут в департаменты образования и науки области, Киевской городской государственной администрации для вклейки на соответствующих страницах в обоих учебниках в учебных заведениях.

Что этому предшествовало

В марте стало известно, что в двух учебниках по истории Украины опубликовали карту, на которой отсутствует оккупированный Крым.

Ошибки в учебниках для 9-го и 10-го классов заметили историки Валерий Рыжков и Виталий Скальский.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Людмила Жерновская