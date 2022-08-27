Пострадавший боец провел в больнице почти три месяца.

Врачи 26 августа выписали из больницы адвоката Маси Найема, который получил тяжелое ранение и потерял глаз. Он провел на больничной койке почти три месяца.

Об этом адвокат рассказал в Facebook.

"Сегодня (26 августа – УНИАН) в 18:34 меня выписали из больницы. Я там пробыл с 5 июня, то есть два месяца и 21 день. Было больно, но интересно. Дальше – следующая операция, последняя. Скоро", - говорится в сообщении.

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Найем поблагодарил врачей за спасение жизни, а родных за терпение.

"Мой друг Саша. Ему уже немного легче, хотя для полного восстановления нужно еще время. Война внесла ужасающие коррективы в наши планы праздновать лето в Крыму. Но верю в лучшее время, когда мы все же все вместе будем там. Живые и здоровые. Мои побратимы еще на войне. Сейчас очень трудная работа и хочу, чтобы победа в их задаче пришла полноценная. Хочу, чтобы они выполнили важнейшую задачу – вернулись живыми. Я жду вас", - написал адвокат.

Также он признался, что потерял запахи, глаз и свободу садиться в авто и ехать, когда и куда хочется, но "все эти потери спишет на цену лучшей жизни".

Как ранее сообщал УНИАН, 5 июня стало известно, что на фронте Маси Найем получил тяжелое ранение. Однако тогда детальной информации о его состоянии не было.

Позже Мустафа Найем сообщил, что его брат находится в тяжелом состоянии - у него тяжелое ранение головы и глаза. Позже он указал, что военнослужащему ВСУ и общественному деятелю Маси Найему сделали операцию после тяжелого ранения на фронте. Он отметил, что по словам врачей, следующие несколько суток будут решающими в восстановлении его брата.

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