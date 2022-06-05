В настоящее время Маси Найема готовят к операции.

Военнослужащий ВСУ, известный адвокат, общественный деятель Маси Найем в тяжелом состоянии - у него тяжелое ранение головы и глаза.

Об этом сообщил заместитель министра инфраструктуры и брат Маси Найема Мустафа Найем.

"У брата тяжелое ранение головы и глаза. Был в коме, время от времени приходит в сознание; врачи говорят, что сейчас стабильный. Доставлен в Днепр, в областную больницу им. Мечникова. Готовят к операции. Всем спасибо за помощь", - рассказал Найем.

Как сообщал УНИАН, ранее сегодня стало известно, что на фронте Маси Найем получил тяжелое ранение.Однако тогда детальной информации о его состоянии не было.

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