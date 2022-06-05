Военнослужащий ВСУ, известный адвокат, общественный деятель Маси Найем получил тяжелое ранение на фронте.
Об этом сообщил режиссер, боец теробороны ВСУ Олег Сенцов.
Друг Найема Андрей Ставницер на странице в Facebook рассказал, что его срочно везут в Днепр в областную клиническую больницу им. Мечникова на операцию.
В настоящее время более детальной информации о его состоянии здоровья нет.
Напомним, что Маси Найем брат экс-журналиста и заместителя министра инфраструктуры Мустафы Найема.
С августа 2015 года по октябрь 2016 года Маси Найем принимал участие в боевых действиях на востоке Украины.