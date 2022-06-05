В настоящее время его везут в больницу.

Военнослужащий ВСУ, известный адвокат, общественный деятель Маси Найем получил тяжелое ранение на фронте.

Об этом сообщил режиссер, боец теробороны ВСУ Олег Сенцов.

Друг Найема Андрей Ставницер на странице в Facebook рассказал, что его срочно везут в Днепр в областную клиническую больницу им. Мечникова на операцию.

В настоящее время более детальной информации о его состоянии здоровья нет.

Напомним, что Маси Найем брат экс-журналиста и заместителя министра инфраструктуры Мустафы Найема.

С августа 2015 года по октябрь 2016 года Маси Найем принимал участие в боевых действиях на востоке Украины.

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