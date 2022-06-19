Украинский боец в результате ранения потерял глаз.

Адвокат Маси Найем, который получил тяжелое ранение головы во время боев с российскими оккупантами, показ свое первое фото. Он поблагодарил медиков за свое спасение.

Об этом он сообщил в Facebook.

"Сегодня день медицинского работника. И этот пост – благодарность им. Я помню момент ранения и несколько моментов при транспортировке. Но людей не видел, потому что все лицо обливалось кровью. Мой брат Мустафа помог идентифицировать всех, благодаря которым я жив. Итак, моя жизнь после ранения подарена мне побратимом, водителями, которые помогли эвакуировать? и сделавшими операцию врачами. И, конечно, родными, которые все время рядом", - говорится в сообщении.

При этом он отметил, что ранение было очень серьезное.

"Как сказали врачи, после такого ранения немногие остаются при памяти, но мой мозг сохранили, и я свободно мыслю и даже анализирую все, что произошло", - отметил Найем.

Кроме того, он опубликовал свое первое фото после ранения. На снимке видно, что половина головы, в том числе и глаз, закрыты бинтом.

Как ранее сообщал УНИАН, 5 июня стало известно, что на фронте Маси Найем получил тяжелое ранение. Однако тогда детальной информации о его состоянии не было.

Позже Мустафа Найем сообщил, что его брат находится в тяжелом состоянии - у него тяжелое ранение головы и глаза. Позже он указал, что военнослужащему ВСУ и общественному деятелю Маси Найему сделали операцию после тяжелого ранения на фронте. Он отметил, что по словам врачей, следующие несколько суток будут решающими в восстановлении его брата

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