Главное за день: обзор топ-новостей

Нацбанк запустил новую систему карточных расчетов внутри страны

НБУ объявил старт модернизированной Национальной системы массовых электронных платежей (НСМЭП), которая позволит обеспечить карточные расчеты внутри страны, снизить стоимость и повысить безопасность таких расчетов.

Если бояться кого-то, зачем выходить на поле - Фоменко о Рибери

Украинцы попытаются продемонстрировать свои лучшие качества завтра во время игры плей-офф отборочного цикла чемпионата мира-2014 со сборной Франции, заявил главный тренер сборной Украины

Кожара: Миссия Кокса-Квасневского является единственной объективной миссией ЕС

Украина положительно оценивает продление миссии Европарламента во главе с Пэтом Коксом и Александром Квасьневским до Вильнюсского саммита «Восточного партнерства»

"Миссия Кокса-Квасневского является единственной внепартийной, незаангажированной миссией, которая доводит достоверную информацию до европейских институтов, и мы очень заинтересованы в том, чтобы эта миссия работала до времени Вильнюсского саммита", - сказал Кожара.

Европа оказать конкретную помощь для подписания Ассоциации - посол Украины при ЕС

Евросоюз должен выйти за рамки декларативной солидарности с Украиной, которая только провоцирует дальнейшее внешнее давление третьей стороны и ее готовность наказать Украину за плохое поведение.

"Украина уже ясно показала, какой путь выбрать. Вы вряд ли найдете любое другое государство в Европе, которое только за последние полгода приложило подобные сверхусилия к делу фундаментальных реформ, несмотря на внешнее давление", - заявил Константин Елисеев.

Польские власти обещают убеждать Европу подписать ассоциацию с Украиной

Польские власти намерены убеждать своих партнеров в Европейском Союзе подписать Соглашение об ассоциации с Украиной на ближайшем саммите "Восточного партнерства" в Вильнюсе в конце ноября, заявил глава польского правительства Дональд Туск.

Кличко от имени оппозиции пообещал голосовать "необходимые законы"

«Украину хотят видеть в Европе, наши партнеры протягивают нам руку. И только от нас зависит, насколько мы сможем использовать этот шанс. Подчеркиваю, что оппозиционные фракции готовы проголосовать за необходимые законы, которые помогут Украине подписать Соглашение об ассоциации», - отметил Кличко.

Посол Польши считает, что Лукашенко не стоит ехать на саммит в Вильнюсе

Пока не время для представления Беларуси на саммите «Восточного партнерства» на высшем уровне, заявил сегодня на пресс-конференции в Минске посол Польши в Беларуси Лешек Шерепка.

В ПР назвали главную проблему в процессе подписания ассоциации с ЕС

Продолжение миссии Пэта Кокса - Александра Квасневского может привести Украину к успешному проведению вильнюсского саммита, но одновременно миссия ошибочно считает, что главный проблемный вопрос на пути подписания Соглашения об ассоциации с ЕС - вопрос Юлии Тимошенко, считают в ПР.

Рабочая группа по законопроекту Тимошенко берет перерыв до 18 ноября

Члены группы от оппозиции и власти не смогли достичь согласия по работе над законопроектом.

Также сегодня Виктор Янукович заявил, что Тимошенко не получит "никаких эксклюзивных подходов".

СМИ: ЕС может подписать ассоциацию с Украиной и без освобождения Тимошенко до саммита в Вильнюсе

ЕС может согласиться на подписание ассоциации с Украиной на саммите даже без освобождения экс-главы украинского правительства Юлии Тимошенко, если Президент Украины Виктор Янукович пообещает решить этот вопрос.

Об этом пишет польская газета Rzeczpospolita со ссылкой на высокопоставленного дипломата в Брюсселе. "Нельзя исключить, что соглашение будет подписано, даже если Тимошенко останется в тюрьме. В таком случае Янукович должен бы взять на себя соответствующие обязательства", - сказал дипломат на условиях анонимности

Оппозиция просит ЕС дать Украине еще ​​один шанс

Три оппозиционных фракции - ВО "Батькивщина", "УДАР" и ВО "Свобода " - призвали Совет министров иностранных дел ЕС не принимать 18 ноября окончательного решения о невозможности подписания Соглашения между Украиной и ЕС и оставить для Украины шанс к саммиту в Вильнюсе выполнить критерии, необходимые для подписания Соглашения.

В Польше взорвался газопровод, есть погибшие (фото)

По меньшей мере три человека погибли и около десяти получили ранения в результате взрыва на одном из газопроводов на юго-западе Польши

Нафтогаз увеличил чистый убыток более чем в 2 раза

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины » в январе - сентябре 2013 года увеличила чистый убыток по сравнению с аналогичным периодом 2012 более чем в 2 раза - до 10,571 млрд грн из 4,462 млрд грн.

В то же время в Газпроме говорят, что Украина не заплатила $1,3 миллиарда долга за газ

"Газпром" не видит положительной динамики в погашении долга за поставки российского газа Украине, который в настоящее время превышает 1,3 миллиарда долларов.

Также россияне подозревают, что Украина может брать газ из хранилищ - по их мнению, Украина после прекращения в ноябре отбора газа в России может использовать для поставок на внутренний рынок газ из подземных хранилищ (ПХГ), что негативно отразится в дальнейшем на транзите в Европу.

В январе-сентябре Украина привлекла $1,27 миллиарда прямых инвестиций

Чистый приток прямых иностранных инвестиций в Украину в январе - сентябре 2013 года составил 1,270 млрд долл

Внеблоковость Украины не мешает ее взаимодействию с НАТО - МИД

Внеблоковость Украины не мешает ее взаимодействия с НАТО , заявил заместитель министра иностранных дел Украины Андрей Олефиров во время форума Украина - НАТО.

"Внеблоковый статус Украины никак не отразился на отношениях с НАТО. Если мы вспомним 2010 год, провозглашение внеблокового статуса, то Украина первой из партнеров присоединилась к силам реагирования НАТО, первой из партнеров начала сотрудничество с Альянсом в сфере безопасности. Внеблоковость Украины не мешает взаимодействию Украина -НАТО", - подчеркнул дипломат.

Янукович: Украина не имеет денег на модернизацию предприятий под стандарты ЕС

Для модернизации предприятий Украины под стандарты Евросоюза необходимы огромные средства, которыми на сегодняшний день Украина не располагает.

Также президент заявил, что Украина ведет постоянные переговоры с РФ по восстановлению товарооборота

По словам главы государства, потери экономики от высоких цен на российский газ за последние три года превысили 20 млрд долл.

В Киевсовете уверяют, что деревья Беличанского леса не будут вырубать

Об этом говорится в переданном УНИАН сообщении пресс-службы Киевсовета в связи с принятым вчера, 13 ноября, горсоветом решением об изменении целевого назначения двух земельных участков общей площадью 147,1128 га на ул. Пономарева, 1 - А, в Святошинском районе для реализации проекта BIONIC Hill.

Нашей суперзадачей является Россия, и для этого важно не потерять Украину - посол Литвы

В ЕС согласны отойти от протокола и готовы принять решение по Украине в последний момент, поскольку это поможет удержать Россию в западной цивилизации.

Киреева намерены бессрочно назначить судьей Печерского райсуда Киева

Высшая квалификационная комиссия судей Украины готовит материалы о назначении кандидатов на должности судьи бессрочно, среди которых, в частности, есть Родион Киреев - на должность судьи Печерского районного суда Киева.

Дефицит внешней торговли Украины в 2013 году сократился почти на 14%

Коэффициент покрытия экспортом импорта в январе - сентябре 2013 года составил 83%.

Украина подала заявку на проведение зимней Олимпиады -2022

Украина успела в срок и подала в Международный олимпийский комитет заявку на право проведения в Львове XXIV зимних Олимпийских игр в 2022 году.

В пятницу в Украину придут морозы

В Киеве и области ночью температура воздуха - от 1 мороза до 1 тепла, а днем ​​поднимется до 3-5 градусов . Облачно с прояснениями. Без осадков.

Пукача обязали прекратить читать свое дело

Экс-генерала Пукача обязали прекратить читать свое дело. Такое постановление вынес судья Печерского суда Андрей Мельник. Это означает, что в ближайшие дни дело может быть направлено в Апелляционный суд и рассмотрено по существу.