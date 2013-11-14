Янукович говорит, что Тимошенко не получит "никаких эксклюзивных подходов"

14:07, 14 ноября 2013
Политика
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Президент Украины Виктор Янукович заявляет, что для экс-премьер-министра Украины Юлии Тимошенко не будет эксклюзивных подходов.

Янукович обещает подписать согласованный Радой закон

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал журналистам в Запорожье.

"Моя позиция остается неизменной - все граждане Украины перед законом равны, верховенство закона и верховенство права - в первую очередь, и это касается всех. Никаких эксклюзивных подходов никто из граждан Украины не получит”, - сказал Янукович.

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Он напомнил, что сейчас в парламенте зарегистрировано 5 законопроектов, которые позволяют осужденным выезжать за границу на лечение.

Янукович пообещал, что подпишет согласованный закон, в случае его принятия парламентом.

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