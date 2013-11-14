Посол Польши считает, что Лукашенко не стоит ехать на саммит в Вильнюсе

Как передает собственный корреспондент в Республике Беларусь, об этом заявил сегодня на пресс-конференции в Минске посол Польши в Беларуси Лешек Шерепка.

«Уровень представительства зависит от уровня отношений между Беларусью и Евросоюзом. Пока не время для преставления на самом высоком уровне», - сказал Шерепка.

Ранее сообщалось, что в приглашении на саммит, полученном белорусской стороной, не вписана фамилия.

«Это решение властей Белоруссии, кто поедет в Вильнюс. Наверное, есть однозначный сигнал со стороны Брюсселя, кого хотели бы видеть в Вильнюсе, и, я думаю, что белорусская сторона эти сигналы хорошо читает», - подчеркнул Шерепка.

Напомним, 29 октября Совет Евросоюза продлил до 31 октября 2014 года действие "ограничительных мер" против Беларуси.

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Совет ЕС оставил в списке физических и юридических лиц, которым запрещен въезд в ЕС и чьи активы на территории сообщества заморожены, 232 физических лица, в том числе - Президента Беларуси Александра Лукашенко, и 25 компаний и предприятий.

Список представителей белорусского государства, въезд которых в ЕС запрещен, и чьи активы на его территории должны быть заморожены, Совет ЕС утвердил 31 января 2011 года в связи с нарушениями прав человека во время и после президентских выборов 2010 года. Впоследствии список несколько раз дополнялся.

Как сообщал УНИАН, 28-29 ноября 2013 года в Вильнюсе состоится саммит руководства Евросоюза и лидеров стран-участниц программы ЕС «Восточное партнерство», в ходе которого ожидается подписание с Украиной Соглашения об ассоциации и о глубокой и всеобъемлющей зоне свободной торговли. Молдова и Грузия намерены парафировать Соглашение об ассоциации с Евросоюзом на Вильнюсском саммите.

Инициатива «Восточное партнерство» была выдвинута Польшей и Швецией и утверждена на саммите ЕС в Брюсселе в 2008 году, официально учреждена в мае 2009 года в Праге.

Цель программы - сближение ЕС с Украиной, Арменией, Молдовой, Грузией, Азербайджаном и Беларусью без их принятия в состав ЕС.

Программа предусматривает значительное повышение уровня политического взаимодействия, широкую интеграцию бывших советских республик в экономику ЕС, увеличение объемов предоставляемой им финансовой помощи и усиление энергетической безопасности.