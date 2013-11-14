В пятницу в Украину придут морозы

В пятницу, 15 ноября, без осадков. Ночью, утром местами туман. Температура воздуха ночью от 3 мороза до 2 тепла, днем 1- 6 градусов; на Закарпатье и юге Крыма ночью 2-7, днем 6-11 градусов. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с, сообщила начальник отдела метеопрогнозов Гидрометцентра Людмила Савченко.

Как пишет "Комсомольская правда", в Киеве и области сохранится повышенный фон атмосферного давления и влажности воздуха, что может негативно влиять на самочувствие отдельных метеозависимых людей. В пятницу, 15 ноября, ночью температура воздуха составит от 1 мороза до 1 тепла, а днем поднимется до 3-5 градусов. Облачно с прояснениями. Без осадков.

По наблюдениям синоптиков за последние 130 лет самым теплым днем 15 ноября было в 1969 году, тогда столбик термометра достиг отметки 15.6 градуса тепла. А самым холодным этот день зафиксирован в 1908 году – тогда столбик термометра опустился до 16.4 градуса мороза.