Янукович: У Украины нет денег на модернизацию предприятий под стандарты ЕС

Для модернизации предприятий Украины под стандарты Евросоюза необходимы огромные средства, которыми на сегодняшний день Украина не располагает.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня в Запорожье на пресс-конференции Президент Украины Виктор Янукович.

«Огромной проблемой является модернизация предприятий под технические стандарты Евросоюза. Это вопрос, который необходимо решать, но он связан с огромными капиталовложениями, которых у нас на сегодняшний день нет», - сказал Янукович.

Читайте также: Янукович говорит, что Тимошенко не получит "никаких эксклюзивных подходов"

По его словам, огромные инвестиции, необходимые Украине для модернизации под стандарты ЕС, по данным экспертов, потребуют капиталовложений от 100 до 500 млрд.

Президент также отметил, что, безусловно, за последние время мы приблизились к стандартам и критериям ЕС, но далеки еще до их достижения. И в связи с этим наша продукция на сегодняшний день на рынках ЕС пока не востребована.

Как сообщал УНИАН, 9 ноября премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что Украине для модернизации и перестройки экономики для осуществления конкурентного товарооборота со странами Евросоюза сегодня нужно иметь около 160 млрд евро.