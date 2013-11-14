Кличко от имени оппозиции пообещал голосовать "необходимые законы"
Оппозиция готова пойти на компромиссы, которые позволят подписать Соглашение об ассоциации с ЕС на саммите в Вильнюсе
Об этом заявил лидер «УДАРа» Виталий Кличко, сообщили УНИАН в пресс-службе партии.
«Украину хотят видеть в Европе, наши партнеры протягивают нам руку. И только от нас зависит, насколько мы сможем использовать этот шанс. Подчеркиваю, что оппозиционные фракции готовы проголосовать за необходимые законы, которые помогут Украине подписать Соглашение об ассоциации», - сказал Кличко.
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«Мы понимаем, что времени почти не осталось, но в следующий вторник мы еще можем проголосовать за данные законы, чтобы решения в Вильнюсе были позитивными относительно подписания Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС», - отметил лидер «УДАРа».
Как сообщал УНИАН, среди требований для подписания Соглашения об ассоциации остается принятие во втором чтении законов о прокуратуре и о выборах народных депутатов, а также принятие закона, позволяющего лечение осужденных за границей.