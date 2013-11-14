Кличко от имени оппозиции пообещал голосовать "необходимые законы"

Об этом заявил лидер «УДАРа» Виталий Кличко, сообщили УНИАН в пресс-службе партии.

«Украину хотят видеть в Европе, наши партнеры протягивают нам руку. И только от нас зависит, насколько мы сможем использовать этот шанс. Подчеркиваю, что оппозиционные фракции готовы проголосовать за необходимые законы, которые помогут Украине подписать Соглашение об ассоциации», - сказал Кличко.

По теме: Оппозиция просит ЕС дать Украине еще ​​один шанс

«Мы понимаем, что времени почти не осталось, но в следующий вторник мы еще можем проголосовать за данные законы, чтобы решения в Вильнюсе были позитивными относительно подписания Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС», - отметил лидер «УДАРа».

Как сообщал УНИАН, среди требований для подписания Соглашения об ассоциации остается принятие во втором чтении законов о прокуратуре и о выборах народных депутатов, а также принятие закона, позволяющего лечение осужденных за границей.