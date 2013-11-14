В ПР назвали главную проблему в процессе подписания ассоциации с ЕС

Об этом заявил народный депутат, член парламентской фракции ПР Владимир Олейник.

«Мы рады продолжению миссии Пэта Кокса – Александра Квасьневского, поскольку полагаем, что она может привести нас к успешному проведению вильнюсского саммита. В то же время считаю необходимым отметить: миссия ошибочно полагает, что главный проблемный вопрос на пути подписания Соглашения об ассоциации с ЕС – вопрос Юлии Тимошенко. Для Украины сегодня главная проблема, которую нам предстоит решить с нашими европейскими партнерами, – вопрос поиска путей компенсаций потерь Украины от открытия рынка для товаров ЕС и от возможных мер со стороны России», - отметил парламентарий.

По его мнению, начало работы зоны свободной торговли Украина - ЕС, которая является неотъемлемой частью соглашения, приведет к существенному снижению доходов бюджета из-за отмены таможенных пошлин на европейские товары. «Эти потери не сможет компенсировать предполагаемый рост экспорта украинских товаров в страны ЕС. Поэтому сразу после начала работы ЗСТ мы получим ощутимое снижение доходов бюджета и будем вынуждены искать компенсаторы», - сказал Владимир Олейник.

«Кроме того, мы должны учитывать последствия от дальнейшей разбалансировки торгово-экономических отношений с Россией. А, учитывая временное охлаждение экономики Украины, вопрос доходов бюджета 2014 года может стать очень острым. И поэтому о компенсаторах мы должны думать уже сегодня. И этот вопрос должен быть приоритетным в наших переговорах с европейскими партнерами, а не вопрос Юлии Тимошенко. Судьба 46 млн граждан Украины не может быть поставлена в зависимость от судьбы одного человека», - заявил народный депутат.

По его словам, наши граждане ждут решений, которые будут соответствовать национальным интересам Украины и приведут к повышению уровня жизни в стране, а не к дополнительным проблемам бюджета, сокращениям рабочих мест и росту безработицы.

«Мы готовы к такому диалогу и будем признательны миссии за реалистичную оценку сложившейся ситуации и помощь в дальнейшем сближении Украины с ЕС», - подытожил политик.