Украина ведет постоянные переговоры с РФ по восстановлению товарооборота - Янукович

Украинская власть постоянно ведет переговоры с Российской Федерацией по решению очень непростой проблемы падения объемов товарооборота между странами, заявил президент Украины Виктор Янукович во время общения с работниками Запорожского областного перинатального центра в четверг.

Он напомнил, что сегодня наблюдается значительное снижение товарооборота с Россией - почти на 25%.

"Мы не прекращали и не прекращаем переговоры с нашими соседями, мы ведем эту работу. Есть надежда, что найдем общий язык. Очень непростой вопрос", - цитирует Януковича его пресс-служба.

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Он также добавил, что Украина страдает не только от последствий мирового экономического кризиса. По словам президента, потери экономики от высоких цен на российский газ за последние три года превысили 20 миллиардов долларов.

Накануне Янукович поручил премьер-министру Николаю Азарову до 31 декабря 2013 года принять меры по гармонизации таможенных процедур с Россией с целью увеличения торгового оборота с РФ и другими странами Таможенного союза.

Украина в конце ноября рассчитывает подписать с ЕС соглашение об ассоциации и зоне свободной торговли. Москва неоднократно предупреждала, что Россия, уважая решение Украины, в то же время вынуждена будет принимать меры по защите собственных экономических интересов.