Польские власти обещают убеждать Европу подписать ассоциацию с Украиной

Как передает корреспондент УНИАН из Варшавы, об этом заявил сегодня глава польского правительства Дональд Туск.

Он назвал сложными на сегодняшний день условия для подписания этого документа, заверив, что польские власти намерены и в дальнейшем прилагать усилия, чтобы Соглашение было подписано.

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"Поэтому мы будем делать то, что в наших силах, чтобы убедить Европу и Украину подписать Соглашение об ассоциации, но не скрываю, чувствую это и знаю это - и не единственный, кто разделяет эту точку зрения, - что сегодня это сложнее, чем месяц тому назад", - сказал премьер Польши.

Поэтому, по его словам, необходимо приложить еще больше усилий.

Туск обратил внимание на давление Российской Федерации на Украину и сопротивление в самой Украине людей, которые выступают против европейской интеграции.

"Мы четко сегодня видим, насколько сильно давит на Украину великий восточный сосед Польши. Мы осознаем, что также в Украине не все с энтузиазмом относятся к приближению Украины к Европе. Тем более, Польша и в дальнейшем будет действовать для того, чтобы достигнуть финала (в вопросе ассоциации между Украиной и ЕС - УНИАН). Нужно использовать даже наименьший шанс, чтобы этот финал в Вильнюсе был достигнут", - сказал глава польского правительства.

Он назвал чрезвычайно важным приближение Украины к Евросоюзу как для самой страны, так и для ЕС.

"Сегодня у нас ощущение критического момента, когда через чуть больше 10 дней в Вильнюсе Президент Польши Бронислав Коморовский совместно с другими главами государств и правительств будет решать, подписывать или не подписывать Соглашение об ассоциации с Украиной", - сказал Туск.

Он также отметил, что обсуждал «украинский вопрос» со специальными представителями Европейского парламента Александром Квасневским и Пэтом Коксом.

Туск заверил, что Польша в вопросе подписания Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС будет действовать как через специальную Миссию Европарламента, так и через собственные органы власти.

"Мы все чувствуем, что барьеры на финале каждый раз сильнее", - сказал он.

По словам Туска, наибольшим препятствием к подписанию документа остается решение дела экс-главы украинского правительства Юлии Тимошенко.

"Есть ощущение, что стратегический интерес Европы, Украины, историческое и политическое воображение должны позволить европейским лидерам и лидерам Украины преодолеть эти барьеры, с необходимым взаимопониманием довести до того, чтобы соглашение таки было подписано", - сказал он.

По убеждению Туска, тезисы о том, что соглашение может быть подписано в 2014 или в 2015 годах лишь "добавляют ненужное алиби для тех, кто не хочет сближения Украины с Европой".