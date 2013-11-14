Внеблоковость Украины не мешает ее взаимодействию с НАТО - МИД

"Внеблоковый статус Украины никоим образом не отразился на отношениях с НАТО. Если мы вспомним 2010 год, провозглашение внеблокового статуса, то Украина первой из партнеров присоединилась к силам реагирования НАТО, первой из партнеров положила начало сотрудничеству с Альянсом в сфере безопасности. Внеблоковость Украины не мешает взаимодействию Украина-НАТО", - подчеркнул дипломат.

Олефиров отметил, что политический диалог в 2010-2013 годах между Украиной и НАТО «был насыщен двусторонними контактами».

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Также заместитель главы МИД напомнил, что "Украина принимает участие во всех текущих операциях НАТО, но дальнейшее развитие возможного сотрудничества требует более качественного оборонного планирования, лучшей взаимосовместимости между Вооруженными силами Украины и странами-членами НАТО".

Кроме того, Олефиров подчеркнул, что "в этом году мы достигли весомых результатов в военной и военно-технический сферах, секторе безопасности и обороны». Также Украина реализует с НАТО первый и самый масштабный за всю историю НАТО проект трастового фонда по обезвреживанию избытков вооружения, которое было унаследовано государством во времена СССР, отметил он, прибавив, что недавно был начат и новый проект по ликвидации нефтехимического загрязнения на территории воинских частей Вооруженных сил Украины.