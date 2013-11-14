Дефицит внешней торговли Украины в 2013 году сократился почти на 14%

Дефицит внешней торговли товарами Украины в январе-сентябре 2013 года по сравнению с аналогичным периодом 2012 года сократился на 13,86% - до 9,708 млрд долл., сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины.

По информации Госстата, в январе-сентябре 2013 года по сравнению с аналогичным периодом 2012 года экспорт товаров из Украины снизился на 9,3% - до 46,295 млрд долл., импорт сократился на 10,1% - до 56,003 млрд долл.

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Коэффициент покрытия экспортом импорта в январе-сентябре 2013 года составил 0,83 (в январе-сентябре 2012 года – 0,82).

За отчетный период Украина проводила внешнеторговые операции с партнерами из 216 стран мира.