Кожара: Миссия Кокса-Квасневского является единственной объективной миссией ЕС

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал сегодня журналистам министр иностранных дел Украины Леонид Кожара.

По словам министра, на сегодняшний день миссия Кокса-Квасневского является единственной объективной миссией Европейского Союза. Кожара отметил, что многие из европейских политических сил и европейских политических деятелей, которые поддерживают экс-премьера Юлию Тимошенко, являются политическими союзниками партии “Батькивщина”.

По теме: Кожара считает нецелесообразным откладывать на год Соглашение с ЕС

“Поэтому их невозможно воспринимать как незаангажированных и независимых. Миссия Кокса-Квасневского является единственной внепартийной, незаангажированной миссией, которая доводит достоверную информацию до европейских институтов, и мы очень заинтересованы в том, чтобы эта миссия работала до Вильнюсского саммита”, - сказал Кожара.

Как сообщал УНИАН, 13 ноября Европарламент решил продлить до конца ноября мандат мониторинговой миссии Кокса-Квасневского, от заключений которой зависит судьба ассоциации. Руководители миссии планируют приехать в Киев на следующей неделе.

На сегодняшний день самым сложным является требование ЕС об освобождении экс-премьера Тимошенко. Оппозиция предлагает принять закон о лечении осужденных за границей, чтобы Тимошенко выехала на лечение за пределы страны, однако в Партии регионов пока не соглашаются с предложенными вариантами решения проблемы.