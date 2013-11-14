Нашей суперзадачей является Россия, и для этого важно не потерять Украину - посол Литвы
В ЕС согласны отойти от протокола и готовы принять решение по Украине в последний момент, поскольку это поможет удержать Россию в западной цивилизации.
О такой своей позиции рассказал посол Литвы в Украине Пятрас Вайтекунас в интервью Украинской правде.
"Мое мнение, нашей суперзадачей является Россия - не отдать Россию, не потерять Россию", - сказал он.
"Не потерять саму Россию как страну, потенциально в будущем, на мой взгляд, принадлежащую западной цивилизации", - добавил Вайтекунас.
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"Падение такой огромной единицы как Украина в сторону Таможенного союза там поднимет волну реваншизма, неподтвержденных, необоснованных ожиданий, что "ребята, если мы могли вернуть обратно Украину, то мы можем вернуть обратно все: ход истории, и воссоздать что-то в противовес Западу", - пояснил он.
"Для решения этой суперзадачи – не потерять Россию – во-первых, нужно не потерять Украину", - подчеркнул Вайтекунас.
Отвечая на вопрос о том, когда может быть принято решение по соглашению Украины с ЕС, посол Литвы предположил, что это может произойти в последнее часы перед саммитом.
"Это решение будет приниматься на саммите 28-29 ноября в Вильнюсе. И похоже на то, что это решение будет принято не в последние дни, а в последние часы или последние минуты", - добавил он.
Полное интервью с послом Литвы в Украине Пятрасом Вайтекунасом читайте у нас скоро.