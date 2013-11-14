Газпром подозревает, что Украина может брать газ из хранилищ

Об этом заявил начальник департамента "Газпрома" Павел Одеров, передает агентство «Прайм».

"Мы видим достаточно тревожную динамику, связанную с тем, что отборы природного газа из РФ Украиной упали в ноябре, что по факту означает, что для обеспечения потребностей внутреннего рынка используются внутренняя добыча и, по всей видимости, ПХГ, что потенциально может негативно отразиться на транзите российского газа", - сказал Одеров в ходе телефонной конференции.

Читайте также: В четверг глава Нафтогаза встретится с Миллером

Он подчеркнул, что для обеспечения бесперебойного транзита через территорию Украины необходимо задействовать украинские ПХГ.

Как сообщал УНИАН, 13 ноября министр энергетики и угольной промышленности Укрпаины Эдуард Ставицкий заявил, что «Нафтогаз» до конца текущего года может не осуществлять закупки газа у «Газпрома», так как на сегодняшний день потребности в газе существенно сократились, в том числе из-за теплой погоды.

По словам Ставицкого, НАК «Нафтогаз Украины» в первой декаде ноября не проводил закупку газа у российского «Газпрома». «У нас полное хранилище газа, поэтому нет сейчас потребности увеличивать объемы закупки в России», - сказал Ставицкий.

В то же время Ставицкий заявил, что приостановка закупки газа Национальной акционерной компанией «Нафтогаз Украины» у российского монополиста «Газпрома» никак не скажется на транзите российского газа в Европу через территорию Украины.

«Абсолютно никак не скажется. Мы себя абсолютно комфортно чувствуем…», - сказал Ставицкий.