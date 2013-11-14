Киреева намереваются бессрочно назначить судьей Печерского райсуда Киева
Высшая квалификационная комиссия судей Украины готовит материалы относительно назначения кандидатов на должности судьи бессрочно, среди которых, в частности, и Родион Киреев - на должность судьи Печерского районного суда Киева.
Об этом сообщается на официальном сайте Высшей квалификационной комиссии судей.
Как сообщалось, судья Киреев рассматривал «газовое» дело экс-премьер-министра Юлии Тимошенко.
5 августа 2011 г. судья изменил меру пресечения свободы для экс-премьера с подписки о невыезде арестом.
11 октября 2011 года Киреев огласил приговор, которым приговорил экс-премьера к 7 годам лишения свободы за превышение полномочий во время подписания газовых контрактов с Россией в 2009 году.
Защита экс-премьера обжаловала арест в Европейском суде по правам человека. 30 апреля 2013 г. Европейский суд по правам человека признал незаконным, политически мотивированным и своевольным арест Тимошенко 5 августа 2011 г. в рамках судебного рассмотрения так называемого "газового" дела.