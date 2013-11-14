Три оппозиционных фракции - ВО "Батькивщина", "УДАР" и ВО "Свобода" - призвали Совет министров иностранных дел ЕС не принимать 18 ноября окончательное решение относительно невозможности подписания Соглашения между Украиной и ЕС и оставить для Украины шанс до саммита в Вильнюсе выполнить критерии, необходимые для подписания Соглашения.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе «Батькивщины», соответствующее обращение подписали председатель фракции "Батькивщина" Арсений Яценюк, председатель фракции "УДАР" Виталий Кличко и председатель фракции ВО "Свобода" Олег Тягнибок.

В обращении говорится, что в 2013 году Украина получила исторический шанс подписать Соглашение об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом на Вильнюсском саммите "Восточного партнерства" "и таким образом окончательно сделать свой геополитический, цивилизационный выбор и войти в свободную, демократическую и богатую европейскую семью".

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"С целью подписания Соглашения Украина должна была выполнить некоторые, четко определенные критерии, в том числе прекратить выборочное применение уголовного законодательства, решить дело Юлии Тимошенко, которое стало символом политически мотивированного правосудия и репрессий в стране", - отмечают в оппозиции.

"Юлия Тимошенко лично заявляла, что примет любое решение миссии специальных посланников Европейского парламента Пэта Кокса и Александра Квасневского, каким бы тяжелым оно для нее не было, а представители украинской оппозиции отмечали, что пойдут на любые компромиссы, которые позволят подписать Соглашение", - подчеркивается в документе.

Однако украинская власть во главе с Президентом "не смогла сделать последней, но крайне важный шаг – освободить Юлию Тимошенко, или другим, приемлемым для Европейского Союза способом сделать невозможным продолжение практики выборочного правосудия и выполнить критерии, необходимые для подписания Соглашения об ассоциации", заявили в оппозиции, добавив, что "на сегодня это уже является очевидным и неопровержимым фактом".

"Призываем Совет министров иностранных дел Европейского Союза не принимать на своем заседании 18 ноября 2013 года окончательное решение относительно невозможности подписания Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС на Вильнюсском саммите "Восточного партнерства" и оставить для Украины шанс выполнить критерии, необходимые для подписания этого Соглашения, во время до проведения саммита, в том числе прекратить выборочное правосудие и решить приемлемым для всех заинтересованных сторон способом дело Юлии Тимошенко", - говорится в обращении.