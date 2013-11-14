Пукача обязали прекратить читать свое дело

09:24, 14 ноября 2013
Общество
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С января Пукача привозили в суд ежедневно и выделяли специальную режимную комнату для чтения секретных документов.

Олексій Пукач

Экс-генерала Пукача обязали прекратить читать свое дело. Такое постановление вынес судья Печерского суда Андрей Мельник. Это значит, что в ближайшие дни дело может быть направлено в Апелляционный суд и рассмотрено по существу, пишут "Вести".

Пожизненный приговор экс-начальнику милицейской наружки Алексею Пукачу был вынесен еще 29 января, но до сих пор не вступил в законную силу. По закону, осужденный имеет право подать свои замечания к судебному протоколу, который вел секретарь на протяжении всего процесса. Пукач ухватился за эту норму и до ноября штудировал многотомные протоколы. В день на это ему отводили всего три часа, и чтение могло занять весь следующий год. Вероятно, в Печерском суде были недовольны, что до сих пор не могут избавиться от надоевшего резонансного дела, так как Пукача привозили к ним ежедневно и нужно было выделять специальную режимную комнату для чтения секретных документов.

Адвокат Пукача считает постановление ущемлением прав своего подзащитного и пишет жалобы на судью. «На моего клиента давят, он пережил уже два сердечных приступа в изоляторе СБУ, где его спасали тюремные медики. Давят и на его близких — к нему одна из дочек за все время решилась прийти только раз. Пукач знает, что она хочет его навестить, но ее запугали», — жалуется адвокат Григорий Демиденко. Он намекает, что дело затягивается и из-за попыток прокуроров выведать у Пукача компромат на политиков.

Как сказала Валентина Теличенко, адвокат вдовы журналиста Мирославы Гонгадзе, потерпевшая сторона считает заявления Пукача попыткой затянуть свое дело до бесконечности.

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