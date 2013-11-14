Рабочая группа по законопроекту Тимошенко берет перерыв до 18 ноября

В работе группы по подготовке законопроекта относительно лечения осужденных за границей объявлен перерыв до 16.00 18 ноября.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение только что было принято на заседании рабочей группы после того, как члены группы от оппозиции и власти не смогли достичь согласия относительно работы над законопроектом.

Читайте также: Квасьневский: Если ассоциации с Украиной не подпишут, то перенесут на неопределенное время

Кроме того, депутаты от оппозиции выразили возмущение по поводу того, что им заблаговременно не сообщили о сегодняшнем заседании рабочей группы.

Также перепалка между депутатами от власти и оппозиции возникла из-за того, что на заседании отсутствовали четверо членов рабочей группы: Андрей Мищенко (ВО “Свобода”), Дмитрий Шпенов (Партия регионов), Игорь Еремеев (внефракционный) и Сергей Гордиенко (КПУ).