Азаров поручил Бойко подготовить концепцию энергетического хаба

Премьер-министр Украины Николай Азаров поручил вице-премьер-министру Юрию Бойко к саммиту Украина-ЕС, который будет проводиться в ноябре в Вильнюсе, подготовить концепцию создания энергетического хаба.

Как передает корреспондент УНИАН, такое поручение премьер дал сегодня на заседании Кабинета министров.

«С учетом, прежде всего, национальной энергетической стратегии поручаю вице-премьер-министру Бойко разработать концепцию этого континентального проекта и презентовать ее к саммиту в Вильнюсе», - сказал Азаров.

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Он подчеркнул, что Евросоюз заинтересован в том, чтобы Украина стала европейским газоэнергетическим хабом, прежде всего, для обеспечения возможности хранения газа в украинских ПХГ.

Как сообщал УНИАН, министр энергетики и угольной промышленности Эдуард Ставицкий 25 июня в Люксембурге заявил, что перспектива создания энергетического хаба на территории Украины прояснится после разрешения вопроса о поставках газа из Европы через территорию Словакии. При этом он отметил, что на сегодняшний день идут переговоры с иностранными трейдерами о хранении ими газа в украинских ПХГ в объеме 15 млрд кубометров по ценам ниже европейских.

Напомним, в начале мая в Брюсселе состоялась конференция относительно развития газового рынка Украины, во время которой, в том числе, обсуждалась идея Министерства энергетики и угольной промышленности Украины о создании в Украине восточноевропейского газового хаба.

Ранее министр энергетики и угольной промышленности Украины Эдуард Ставицкий сообщил, что немецкий газовый трейдер компания RWE, а также другие трейдеры заинтересованы в использовании украинских газовых хранилищ.

Справка УНИАН. Запасы природного газа в подземных хранилищах (ПХГ) компании «Укртрансгаз», которая является оператором отечественной газотранспортной системы, по состоянию на 1 апреля 2013 года составляли 6,8 млрд куб. м, что на 27% меньше показателя на 1 марта 2013 года.

«Укртрансгаз» эксплуатирует 12 подземных хранилищ газа общей активной емкостью около 31 млрд куб. м. ПХГ являются составной частью системы газоснабжения Украины и транзита газа через ее территорию.