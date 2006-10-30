Балтийский флот будет строить Северный газопровод

Министр обороны России Сергей Иванов сообщил, что корабли Балтийского флота будут участвовать в строительстве Северо-Европейского газопровода (СЕГ).

В частности, суда Балтийского флота займутся определением координат для укладки труб, а также будут, по словам министра обороны, "обеспечивать экологические нормы и метеопрогноз по всему маршруту проводимых работ". Иванов заявил, что ""Газпром" - одна из ведущих компаний мира, но и у него нет своего флота, и я не думаю, что его надо ему создавать".

Стоит отметить, что свое заявление Сергей Иванов сделал после того, как 25 октября во время "Прямой линии" с гражданами президент России Владимир Путин заявил, что в строительстве СЕГ примет участие военно-морской флот. По словам главы государства "лучше военных моряков никто не знает о том, что творится на дне Балтийского моря".

В конце августа 2006 года "Газпром" и немецкие компании E.ON и BASF подписали окончательное соглашение по проекту СЕГ. Трубопровод протянут по дну Балтийского моря, соединив российский Выборг с немецким Грайсвальдом.

Лента.ру