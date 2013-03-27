Главное за день: обзор топ-новостей
Киев продолжает стоять в пробках. В столице существует угроза подтопления. Оппозиция зовет украинцев на баррикады.
Более подробная информационная картина дня - в нашем обзоре:
Киев снова стоит в многокилометровых пробках
В Киеве с самого утра образовались большие заторы.
Миссия Международного валютного фонда (МВФ), как и планировалось, с 27 марта начала работу в Украине. МВФ назначит с 1 мая нового главу Представительства в Украине - Жерома Ваше.
Азаров выгнал депутата с заседания Кабмина
Премьер-министр Украины Николай Азаров выгнал из зала заседаний правительства народного депутата от партии «УДАР» Сергея Каплина. В Кабмине объясняют, что удалили Каплина за нарушение регламента. «УДАР» в свою очередь обещает пожаловаться на Азарова ГПУ.
Кожара: Украина не планирует выходить из Европейского энергетического сообщества
Украина не собирается выходить из Европейского энергетического сообщества, несмотря на то, что Киев не доволен нынешним уровнем сотрудничества.
В Госслужбе ЧС подтвердили угрозу подтопления Киева
В Киеве из-за интенсивного таяния снега существует угроза подтопления низинных районов города.
Госстат уверяет, что зарплаты украинцев растут
Средний размер заработной платы в Украине в феврале вырос по сравнению с январем 2013 года на 1,5% - до 3 044 грн, говорится в сообщении Государственной службы статистики Украины.
Тимошенко заставила тюремщиков убрать из палаты пожарные датчики
В помещениях блока Тимошенко демонтированы устройства противопожарной безопасности, заявили в пресс-службе ГПтС.
В Одессе на акции протеста стреляли: есть раненые (фото)
В Одессе госпитализированы два человека, которые были ранены сегодня, во время акции протеста возле Апелляционного суда Одесской области.
Свобода заявляет, что ОГА пытается помешать «встать Украине» в Тернополе
В Тернополе ВО «Свобода» обвиняет облгосадминистрацию в намерении запретить проведение акции «Вставай, Украина», которую в 29 марта планируют совместно провести представители ВО "Свобода", ВО "Батькивщина" и "УДАР".
Кипр на семь дней введет жесткие ограничения на перемещение капитала
Новые правила запрещают вывозить наличные за пределы Кипра и досрочно разрывать договора по срочным депозитам.
Оппозиция зовет киевлян на акцию в поддержку выборов в столице
Оппозиция снова призывает киевлян и неравнодушных украинцев принять участие в акции 2 апреля под стенами Верховной Рады с требованиями назначить выборы мэра столицы и Киевсовета.
Инициативная группа «Первого декабря» призвала готовиться к бойкоту
Авторы заявления отмечают, что «информационное пространство, которое игнорирует права, достоинство, культурные вкусы, духовные потребности и саму жизнь общества, должно готовиться к неизбежному обратному бойкоту людей».