Главное за день: обзор топ-новостей

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Киев снова стоит в многокилометровых пробках

В Киеве с самого утра образовались большие заторы.

Миссия МВФ прибыла в Украину

Миссия Международного валютного фонда (МВФ), как и планировалось, с 27 марта начала работу в Украине. МВФ назначит с 1 мая нового главу Представительства в Украине - Жерома Ваше.

Азаров выгнал депутата с заседания Кабмина

Премьер-министр Украины Николай Азаров выгнал из зала заседаний правительства народного депутата от партии «УДАР» Сергея Каплина. В Кабмине объясняют, что удалили Каплина за нарушение регламента. «УДАР» в свою очередь обещает пожаловаться на Азарова ГПУ.

Кожара: Украина не планирует выходить из Европейского энергетического сообщества

Украина не собирается выходить из Европейского энергетического сообщества, несмотря на то, что Киев не доволен нынешним уровнем сотрудничества.

В Госслужбе ЧС подтвердили угрозу подтопления Киева

В Киеве из-за интенсивного таяния снега существует угроза подтопления низинных районов города.

Госстат уверяет, что зарплаты украинцев растут

Средний размер заработной платы в Украине в феврале вырос по сравнению с январем 2013 года на 1,5% - до 3 044 грн, говорится в сообщении Государственной службы статистики Украины.

Тимошенко заставила тюремщиков убрать из палаты пожарные датчики

В помещениях блока Тимошенко демонтированы устройства противопожарной безопасности, заявили в пресс-службе ГПтС.

В Одессе на акции протеста стреляли: есть раненые (фото)

В Одессе госпитализированы два человека, которые были ранены сегодня, во время акции протеста возле Апелляционного суда Одесской области.

Свобода заявляет, что ОГА пытается помешать «встать Украине» в Тернополе

В Тернополе ВО «Свобода» обвиняет облгосадминистрацию в намерении запретить проведение акции «Вставай, Украина», которую в 29 марта планируют совместно провести представители ВО "Свобода", ВО "Батькивщина" и "УДАР".

Кипр на семь дней введет жесткие ограничения на перемещение капитала

Новые правила запрещают вывозить наличные за пределы Кипра и досрочно разрывать договора по срочным депозитам.

Оппозиция зовет киевлян на акцию в поддержку выборов в столице

Оппозиция снова призывает киевлян и неравнодушных украинцев принять участие в акции 2 апреля под стенами Верховной Рады с требованиями назначить выборы мэра столицы и Киевсовета.

Инициативная группа «Первого декабря» призвала готовиться к бойкоту

Авторы заявления отмечают, что «информационное пространство, которое игнорирует права, достоинство, культурные вкусы, духовные потребности и саму жизнь общества, должно готовиться к неизбежному обратному бойкоту людей».