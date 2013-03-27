Киев снова стоит в многокилометровых пробках

В Киеве с самого утра образовались большие заторы. По данным Яндекс.Пробки, на данный момент стоит Борщаговская улица, проспект Леся Курбаса - в сторону центра, ул. Вадима Гетмана, Космонавта Комарова - в обе стороны. Единственный способ добраться в центр для жителей Борщаговки - ехать скоростным трамваем.

Затруднено движение на Оболонском массиве и Виноградаре, окружная заблокирована местами. По данным Яндекса, нет пробок на Богатырской улице.

Броварской проспект и мост Метро также свободны. Заблокированы отдельные участки Кольцевой дороги, образовались пробки на Троещине и на подъезде к Московскому мосту, а также на Елены Телиги в сторону Шулявки.

Частично заблокирован Чоколовский бульвар. Транспортный «коллапс» охватил центр и Подол. Пробки образовались также на Соломенке и Троещине.

Общий уровень заторов по состоянию на 9 утра - 8 баллов.