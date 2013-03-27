Азаров выгнал депутата с заседания Кабмина

10:41, 27 марта 2013
Политика
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Премьер-министр Украины Николай Азаров выгнал из зала заседаний правительства народного депутата от партии «УДАР» Сергея Каплина.

Азаров на повышенных тонах требовал от охраны вывести Каплина из зала

Как передает корреспондент УНИАН, после вступительного слова Н.Азарова и доклада председателя Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Михаила Болотских народный депутат начал громко что-то требовать от правительства, но журналисты не слышали, какие именно были требования.
Н.Азаров на повышенных тонах начал требовать от охраны вывести С.Каплина из зала заседаний.

“Вы сорвали работу Верховной Рады, и сейчас Вы предлагаете сорвать работу Кабинета министров. Никакие мандаты не должны использоваться. Охрана, пожалуйста, я на себя беру ответственность, выводите его из зала. Такой наглости... Никакие мандаты не должны использоваться для срыва работы правительства”, - заявил Н.Азаров.

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Он несколько раз повторил свое требование вывести депутата из зала. “Я вас предупреждаю: любые попытки так называемых народных депутатов мешать работе правительства будут пресекаться, их не будут пускать в зал заседаний правительства. Еще раз предупреждаю: охрана, вывести этого депутата из зала”, - подчеркнул Н.Азаров.

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