У Азарова объяснили, за что с Кабмина выдворили нардепа

В Кабинете министров Украины подчеркивают, что регламент заседаний правительства никто не имеет права нарушать, и именно за это и удалили с заседания народного депутата от партии «УДАР» Сергея Каплина.

Как сообщает Правительственный портал, заседания Кабмина проходят в соответствии с регламентом, согласно которому, в частности, и народные депутаты могут принимать в них участие.

Так, «вопрос участия народных депутатов Украины в заседании Кабинета министров решается по согласованию с премьер-министром на основании уведомления за личной подписью народного депутата Украины или председателя депутатской фракции, группы, которое поступило до дня проведения заседания (но не позже, чем за 24 часа до его проведения)», - отмечают в правительстве.

Эти и другие требования не носят запретительный характер, а призваны упорядочить сотрудничество правительственных чиновников с парламентариями во время заседаний правительства, сделать его более эффективным, отмечают в Кабмине.

В соответствии с регламентом, «если у члена Кабинета министров, другого участника заседания по результатам изучения поданных для рассмотрения материалов возникли принципиальные замечания и предложения к проекту акта, они подаются в письменной форме членам Кабинета министров и другим участникам заседания во время обсуждения».

«К сожалению, один из народных депутатов прибег к нарушению регламента. Несмотря на установленные нормы, он в возмутительной форме пытался помешать рассмотрению вопросов повестки дня. И это в то время, как слушалась доклад о чрезвычайной ситуации в Украине, связанной с ненастьем. Вместо содействия конструктивной работе, рассмотрению указанного вопроса и принятию правительством необходимых решений, парламентарий пытался использовать «горячую» тему для самопиара. Никаких конструктивных предложений не прозвучало. Глава правительства был вынужден принять меры для восстановления порядка на заседании», - говорится в сообщении.

Также отмечается, что это «не первая попытка народных депутатов сорвать заседание правительства исключительно с целью популистских заявлений», и Кабинет министров решительно осуждает такие попытки и заверяет, что они не достигнут цели.

«Правительство будет работать стабильно, в соответствии с законодательством и регламентом», - подчеркивается в сообщении.

Кроме того, в Кабмине отмечают, что представители «УДАРа» «пытаются оправдываться», что они якобы вносили предложение создать «какой-то антикризисный штаб», тогда как правительство уже создало оперативный штаб по координации действий центральных и местных органов исполнительной власти для оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации, связанные с неблагоприятными погодными условиями, еще несколько месяцев назад.

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Правительство призывает парламентариев заниматься законотворчеством и отмечает, что всегда выступает за эффективное сотрудничество с Верховной Радой Украины, но такое взаимодействие «должно носить конструктивный характер, способствовать консолидации усилий всех ветвей власти для улучшения жизни людей».

Как сообщал УНИАН, сегодня, 27 марта, премьер-министр Николай Азаров приказал охране вывести из зала заседаний правительства народного депутата С.Каплина.

Народный депутат от «УДАРа» Ирина Геращенко написала на своей странице в Facebook, что “УДАР” готовит обращение в Генеральную прокуратуру в связи с нарушением премьер-министром законодательства и превышением им служебных полномочий.