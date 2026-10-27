Рекорд за все время войны: стоимость экспорта российской нефти достигла пикового уровня

Падение цен на российскую нефть марки "Urals" компенсировалось резким увеличением объемов ее поставок.

На прошлой неделе стоимость морского экспорта российской нефти достигла 2,76 млрд долларов – это самый высокий показатель с начала полномасштабной войны против Украины. Об этом сообщает Bloomberg.

Выручка России от морского экспорта нефти увеличилась примерно на 430 млн долларов. Падение цен на российскую нефть Urals компенсировалось резким увеличением объемов поставок, а также подорожанием нефти сорта ESPO.

В то же время, по данным Bloomberg, несмотря на внезапный скачок экспорта в последнюю неделю, общая тенденция за последние четыре недели (до 25 октября) показала падение среднесуточных поставок до 3,55 млн баррелей.

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Последняя неделя была аномально активной: за неделю до 25 октября россияне резко увеличили экспорт – загрузили 37 танкеров (почти 27 млн баррелей) вместо 31 танкера (около 22 млн баррелей) неделей ранее.

Из-за этого на прошлой неделе суточный экспорт подскочил на 730 тысяч баррелей – в среднем до 3,85 млн баррелей в сутки.

На прошлой неделе из терминала Приморск вблизи Санкт-Петербурга вышли 12 танкеров. Для сравнения: неделей ранее их было всего четыре. Поставки через порт Приморск возобновились после нескольких дней перерыва в движении судов на предыдущей неделе.

В течение недели из порта Новороссийск отправили одну партию казахстанской нефти сорта Kebco. С начала сентября Москва перенаправила все поставки казахстанской нефти через этот черноморский порт, освободив дополнительные мощности для собственной нефти в балтийском порту Усть-Луга, который считается более безопасным.

Куда Россия поставляла нефть

Крупнейшими покупателями российской нефти со значительным отрывом от других стран остаются Китай и Индия.

За 28 дней до 25 октября объемы зафиксированных поставок российской нефти азиатским покупателям (в частности, тем, для которых конечный пункт назначения не установлен) несколько сократились – до 3,42 млн баррелей в сутки. Для сравнения: за период до 18 октября этот показатель составлял 3,45 млн баррелей в сутки с учетом пересмотренных данных.

Объемы поставок российской нефти покупателям из Москвы в Средиземноморском регионе не изменились по сравнению с пересмотренным показателем за период до 18 октября.

Объемы поставок в Турцию за четыре недели до 25 октября составили около 80 тыс. баррелей в сутки – на уровне предыдущего периода. Поставки в Египет сократились примерно до 50 тыс. баррелей в сутки за последний отчетный период.

Эксперты прогнозируют: если Украина не возобновит атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы, то в ближайшие недели объемы российской нефти, доступной для экспорта, могут сократиться. Восстановление НПЗ позволит перерабатывать больше нефти внутри РФ, что может уменьшить объемы для экспорта.

Поставки российской нефти – другие новости

Ранее УНИАН сообщал, что в сентябре поступления в федеральный бюджет Российской Федерации от нефтегазового сектора сократились на 24,5% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года.

В то же время рублевая стоимость российской нефти, на основе которой рассчитываются налоговые поступления, в октябре в среднем примерно на 60% превышала показатель, заложенный в федеральном бюджете РФ. Это позволяет поддерживать государственные финансы России.

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