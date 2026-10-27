Силы обороны продвинулись под землей более чем на 15 км на Купянском направлении, - Зеленский

По словам Зеленского, украинские военные успешно изменили тактику использования подземных газовых коммуникаций.

В ходе операции "Велес", проводимой 2-м корпусом Национальной гвардии Украины "Хартия", уже уничтожено более сотни оккупантов, еще более 30 взяты в плен. Продвижение под землей – более 15 километров. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в Telegram.

"Важна наша операция на Купянском направлении. Михаил Драпатый, Игорь Оболенский и Павел Палиса доложили о первых результатах и ходе операции "Велес", которую проводит 2-й корпус Национальной гвардии Украины "Хартия". Уже уничтожено более сотни российских оккупантов, более тридцати взято в плен. Продвижение под землей – более 15 километров", – отметил он.

Глава государства напомнил, что россияне уже пытались использовать подземные газовые коммуникации, чтобы продвигаться через наши позиции и переходить к штурмовым действиям.

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По словам Зеленского, украинские воины успешно трансформировали эту тактику, модернизировали её, сделали значительно более продуманной и технологичной.

"Бережем жизни наших людей, наносим потери оккупантам и достигаем поставленных целей на Купянском направлении", – подчеркнул президент.

Другие операции на фронте

Как сообщал УНИАН, по оценке Института изучения войны (ISW), с 1 сентября по 16 октября этого года российские оккупанты утратили контроль над 112 квадратными километрами территории. В то же время с начала года армия РФ захватила около 100 квадратных километров. В частности, командир Третьего армейского корпуса ВСУ бригадный генерал Андрей Билецкий заявил, что украинская операция "Вивальди" привела к значительным потерям в российской 144-й мотострелковой дивизии.

Он подчеркнул, что эта группа военных фактически перестала существовать как организованная военная сила. Поэтому теперь России придется восстанавливать боеспособность дивизии, прежде чем проводить другие наступательные операции на Лиманском направлении. Такой шаг создаст дополнительную нагрузку на систему пополнения вражеской армии.

В то же время в ISW оценили, что операция "Вивальди" сорвала планы командования РФ по окружению сил ВСУ в районе "крепостного пояса" Донецкой области с севера. Украинские бойцы дошли до реки Жеребец, после чего линия фронта сократилась, а оборону удалось организовать на более выгодных рубежах, где наблюдалась большая концентрация пехоты и были более благоприятные позиции для применения БПЛА и артиллерии. Поэтому для возобновления наступления в направлении Лимана россиянам придется в очередной раз форсировать реку.

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