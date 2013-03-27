Тимошенко заставила тюремщиков убрать из палаты пожарные датчики

Тимошенко пожелала, чтобы в ее палате и других помещениях блока в больнице «Укрзализныци» были демонтированы все устройства противопожарной безопасности с датчиками, которые, как и во всех других помещениях больницы, размещены на потолке.

Тюремщики отмечают, что эти датчики были размещены больницей там задолго до перевода туда Тимошенко.

По ее словам, эти устройства "являются инфракрасными камерами, которые ее облучают и за ней следят".

В случае, если они не будут демонтированы, Тимошенко заявила, что уйдет жить в душевую комнату.

В связи с этим, руководство пенитенциарной службы пообщалось с главным врачом больницы "Укрзалізниця". Руководитель Качановской колонии попросил у главного врача разрешения на демонтаж устройств противопожарной безопасности с датчиками в помещениях пребывания осужденной.

Соответственно, с разрешения главного врача, эти устройства были демонтированы в присутствии И. Колпащикова и М. Афанасьева.

Тюремщики отмечают, что эти устройства ничем не отличаются от других, расположенных в больнице. Кроме того, заявляют о своей готовности продемонстрировать демонтированные устройства всем желающим.