Группа «Первого декабря» предупредила СМИ о неизбежном бойкоте

Представители украинской интеллигенции, создавшие инициативную группу “Первого декабря”, считают, что украинское информационное пространство, которое пренебрегает правами и потребностями людей, должно готовиться к неизбежному, неминуемому обратному бойкоту людей.

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении Инициативной группы «Первого декабря», которое подписали Вячеслав Брюховецкий, Богдан Гаврилишин, кардинал Любомир Гузар, Иван Дзюба, Мирослав Маринович, Мирослав Попович, Евгений Сверстюк, Вадим Скуратовский и Игорь Юхновский.

«Три признака нынешнего времени в Украине - ощутимое ограничение свободы слова, деукраинизация массового информационного продукта и не менее уверенное распространение его внутренней пустоты», - говорится в заявлении.

Также отмечается, что «украинское информационное пространство находится в духовном и смысловом кризисе», а журналистское сообщество - в сложных профессиональных и моральных условиях.

Авторы заявления отмечают, что «информационное пространство, которое пренебрегает правами, достоинством, культурными вкусами, духовными потребностями и самой жизнью общества, должно готовиться к неизбежному обратному бойкоту людей».

Они также напомнили политикам и владельцам крупнейших украинских медиа об «исключительной общественной и национальной ответственности» и о том, что большой капитал «может стать партнером общества, если трезво осознает весь масштаб убытков от собственного страха перед властью».

«Помните, что потеря свободы слова и национального смысла информационного пространства всегда приводит к потере и большого национального капитала. В ваших силах - реализовать на практике понятие морального долга перед людьми и страной» - подчеркивается в заявлении.

Кроме того, группа «Первого декабря» выражает поддержку журналистам, которые подают примеры личной гражданской позиции всему обществу.

«Мы обращаемся к украинским журналистам, их творческим и профессиональным союзам и объединениям стать инициаторами широкой общенациональной встречи с участием общественных активистов и организаций, чтобы, возможно, впервые за последние годы обсудить состояние информационной жизни страны и совместные самые неотложные действия» - отмечают они.

Также авторы заявления призвали общественность начать системную кампанию ради создания в Украине независимого общественного вещания и принятия необходимого национального законодательства.

«Масштабное действие людей с требованием создания общественного вещания с необходимым широким общественным контролем может оказаться ключом к изменению положения. Без нашей общей воли эта цель никогда не станет досягаемой» - убеждены они.

Участники «Первого декабря» также призывают украинские интеллектуальные среды, редакции и коллективы журналов и электронных медиа, книжные магазины и книжные форумы, театральные и художественные объединения, педагогов, ученых, писателей и каждого, кто осознает важность мысли и моральных ценностей, начать формирование «разумного пространства» - альтернативного нынешнему информационному пространству, неформального, но визуально выразительного движения, объединенного на единых принципах.

***Инициативная группа «Первого декабря» создана в 20-ю годовщину референдума. В состав группы входят главные представители национальной интеллигенции.

Инициативная группа «Первого декабря» видит своей миссией установление в стране правил игры, которые будут базироваться на общечеловеческих ценностях, и которые сегодня востребованы украинским обществом.