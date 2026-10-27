В Киеве ограничат цены на такси во время тревог и транспортных коллапсов, - Корецкий

Правительство планирует установить верхний предел, до которого может подняться цена на такси при определенных условиях.

В Киеве ограничат рост цен на такси во время воздушных тревог и транспортных коллапсов. Стоимость поездок на такси не сможет превышать базовый тариф более чем на 75%. Об этом сообщил премьер-министр Сергей Корецкий в своем Telegram-канале.

"Мининфраструктуры и Минэкономики подписали меморандум с цифровыми платформами Bolt, Uklon, Uber и OPTI о недопущении критического роста цен на перевозки в Киеве во время тревоги, остановки работы общественного транспорта, в частности метрополитена, или других форс-мажорных обстоятельств, связанных с логистикой в столице. Например, как это произошло сегодня после атаки на Южный мост", - отметил Корецкий.

По его словам, меморандум с операторами предусматривает установление верхнего предела, до которого может подняться цена в таких условиях. Это максимум 75% от базового тарифа.

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То есть если базовый тариф в обычных условиях - без тревог, пробок и т. п. - из точки А в точку Б составляет условно 200 грн, то максимальная плата составит 350 грн. Если 300 грн - то максимум 525 грн.

Корецкий отметил, что пассажиры сохраняют возможность самостоятельно регулировать цену, но также будут установлены предельные границы.

"Такое ограничение цен будет действовать не менее двух часов после отбоя тревоги красного уровня или до тех пор, пока не возобновится нормальная работа общественного транспорта и движение по мостам. Часто именно в это время спрос на поездки самый высокий, а людям нужно добраться домой", - сообщил Корецкий.

Он также подчеркнул, что правительство будет внимательно следить за соблюдением этих правил.

Как позже пояснили в Bolt, во время длительных воздушных тревог спрос на поездки в среднем по Киеву растет на 30–50%. В районах с высоким пассажиропотоком, в частности возле железнодорожного вокзала, крупных бизнес-центров и жилых комплексов, рост может превышать 100%.

Кроме того, часть водителей из соображений безопасности и из-за некорректной работы навигации временно приостанавливает работу. Это создает дисбаланс между спросом и количеством доступных автомобилей, из-за чего может меняться конечная стоимость поездки.

Транспортные проблемы Киева – последние новости

27 октября в результате перекрытия Южного моста через Днепр в Киеве образовались огромные пробки. Наиболее сложная ситуация наблюдалась на левом берегу, где пробка тянулась от Харьковского массива. Существенная задержка движения также наблюдалась на Харьковском шоссе и Дарницком мосту.

В связи с затруднениями движения в столице взлетели цены на такси. Поездка между берегами Киева достигала 1000 грн.

Патрульная полиция Киева сообщила, что из-за перекрытия Южного моста после ночной баллистической атаки на Киев для водителей организовали объездные маршруты.

Из-за изменений в работе метро в Киеве усилили работу наземного общественного транспорта. В связи с увеличением нагрузки на красную линию метрополитена на временном автобусном маршруте № 1-М будут работать 15 единиц подвижного состава.

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