«УДАР» пожалуется на Азарова в ГПУ

Об этом народный депутат от

Ирина Геращенко написала на своей странице в Facebook, комментируя действия Н.Азарова, который на заседании Кабмина приказал вывести из зала заседаний правительства депутата Сергея Каплина.

“С.Каплин пришел не просто как нардеп, а как представитель оппозиционной партии, задание которой - контролировать действия власти”, - подчеркнула И.Геращенко.

“Он хотел выступить с предложением уже сейчас создать антикризисный штаб по борьбе с паводком, ведь не нужно быть Капитаном Очевидностью, чтобы не понимать, что наступает после таких снегов. И заявления правительства, что паводка не будет, украинцев сегодня просто откровенно пугают...... Как и упрямое нежелание признать ответственность Попова за коллапс в столице”, - отмечает И.Геращенко.

По ее мнению, “Азаров привык к общению в стиле постановочного шоу, другого он не терпит, и впадает в истерику. Но в этот раз он превысил свои полномочия, заставляя охрану вытащить депутата из зала. Какая там неприкосновенность?”.

И.Геращенко подчеркнула, что “партия готовит обращение в ГП относительно нарушения Азаровым закона. Но очевидна реакция ГП. Поэтому мы будем требовать отставки этого ретрограда, и ожидаем, что коммунисты и внефракционные тоже дадут свои голоса”.

Как сообщал УНИАН, сегодня премьер-министр Н.Азаров приказал охране вывести из зала заседаний правительства народного депутата от партии «УДАР» Сергея Каплина.

В частности, после вступительного слова Н.Азарова и доклада председателя Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Михаила Болотских народный депутат стал громко что-то требовать от правительства, но журналисты не слышали, какие именно это были требования.

Н.Азаров на повышенных тонах потребовал от охраны вывести С.Каплина из зала заседаний.

“Вы сорвали работу Верховной Рады, и сейчас Вы предлагаете сорвать работу Кабинета министров. Никакие мандаты не должны использоваться. Охрана, пожалуйста, я на себя беру ответственность, выводите его из зала. Такой наглости... Никакие мандаты не должны использоваться для срыва работы правительства”, - заявил Н.Азаров.