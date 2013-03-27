Кипр на семь дней введет жесткие ограничения на движения капитала
17:13, 27 марта 2013Мир
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Транзакции по кредитным картам ограничат €5 тыcячами.
Кипр на семь дней введет жесткие ограничения
Кипр введет жесткие ограничения на движения капитала на неделю, сообщает Reuters.
Как пишет местная газета Kathimerini, новые правила запрещают вывозить наличных денег за пределы Кипра и досрочно расторгать договоры по срочным депозитам. Транзакции по кредитным картам ограничат €5 тыcячами.
Импортную продукцию кипрские компании смогут оплатить только при предоставлении соответствующих документов.
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