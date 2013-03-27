Кипр на семь дней введет жесткие ограничения на движения капитала

Транзакции по кредитным картам ограничат €5 тыcячами.

Кипр введет жесткие ограничения на движения капитала на неделю, сообщает Reuters. Как пишет местная газета Kathimerini, новые правила запрещают вывозить наличных денег за пределы Кипра и досрочно расторгать договоры по срочным депозитам. Транзакции по кредитным картам ограничат €5 тыcячами. Импортную продукцию кипрские компании смогут оплатить только при предоставлении соответствующих документов. Газета.ру

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