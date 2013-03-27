В Одессе на акции протеста стреляли: есть раненые (фото)

Об этом УНИАН сообщили в главном управлении МВД Украины в Одесской области.

В частности, в 13.18 на линию «102» поступило сообщение о том, что на углу улиц Гайдара и Терешковой были слышны выстрелы.

По указанному адресу выехала следственно-оперативная группа Малиновского райотдела милиции, которая установила, что между гражданами возникла драка, в ходе которой пострадали два человека. Одному мужчине были нанесены телесные повреждения, второй получил травмы в результате выстрела, ориентировочно, из оружия травматического действия. Оба пострадавших были госпитализированы.

Один из них получил ранение в лицо.

По «горячим следам» сотрудники милиции задержали двух подозреваемых в совершении противоправных действий. По данному факту проводится проверка.

Как уточнили в управлении, ЧП произошло возле здания апелляционного суда, где проходит митинги предпринимателей рынка «Куяльник», выступающих в поддержку и против председателя одноименного кооператива Евгения Хайкина. Акция протеста здесь началась около 12.00.

Е. Хайкин задержан 22 марта по подозрению в мошенничестве. Уголовное производство проводится по предварительной классификации ч. 4 ст. 190 УК Украины (мошенничество в особо крупных размерах). Задержание проводилось, согласно постановлению Приморского районного суда Одессы, который 23 марта постановил выпустить Е.Хайкина из СИЗО под залог в 340 тыс. гривен.

Как пояснили УНИАН предприниматели, выступившие в защиту Е. Хайкина, для них названная сумма неподъемна.