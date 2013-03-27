Свобода заявляет, что ОГА пытается помешать «встать Украине» в Тернополе

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе областной организации ВО «Свобода», облгосадминистрация, по их данным, уже обратилась в Тернопольский окружной административный суд с требованием запретить 29 марта собрание общественности.

«Таким образом, власть пытается сорвать протестную акцию общественности. Мы понимаем, что эта власть не хочет услышать мнение людей. Но мы уверены в том, что общество, невзирая на препятствия, придет и выразит свой протест нынешнему режиму оккупантов», – прокомментировал ситуацию председатель областной организации ВО "Свобода" Владимир Стаюра.

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Заместитель председателя облгосадминистрации Юрий Желиховский подтвердил УНИАН факт обращения в суд.

«Но мы абсолютно не требуем запретить проведение шествия или митинга. Лишь просим суд, чтобы организаторов акции обязали не нарушать общественный порядок и не блокировать государственные учреждения», – сказал Ю. Желиховский.

Как уже сообщал УНИАН, 29 марта 2013 года в Тернополе состоится всеукраинская акция протеста "Вставай, Украина!". В акции примут участие лидеры трех парламентских оппозиционных сил Олег Тягнибок, Арсений Яценюк и Виталий Кличко.

Мероприятие начнется в 16 часов шествием от символической могилы воинов УПА, что на проспекте Степана Бандеры. В 17 часов на площади возле памятника С. Бандере напротив облгосадминистрации состоится вече.