МВФ сменит главу своего представительства в Украине

Постоянным представителем Международного валютного фонда в Украине с 1 мая 2013 года станет Жером Ваше, который сменит на этом посту действующего главу представительства Макса Альера, чьи полномочия заканчиваются в конце апреля.

Об этом говорится в сообщении Фонда, переданном УНИАН.

«В ответ на многочисленные запросы СМИ Фонд подтверждает, что М.Альер, занимавший должность Постоянного представителя МВФ в Украине с 2009 года, покинет Киев по завершению срока его назначения в конце апреля. С 1 мая Постоянным представителем МВФ в Украине будет господин Ж.Ваше», - сказано в сообщении Фонда.

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Согласно информации Представительства МВФ, Ж.Ваше является гражданином Франции, имеет большой опыт работы над проблематикой развитых стран и государств с развивающейся экономикой. «В последнее время он работал над вопросами экономики Испании», - сказано в сообщении МВФ.