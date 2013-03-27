Миссия МВФ прибыла в Украину

«У нас ничего не поменялось, как планировали начать работу 27 марта, так и начали», - сказали с офисе.



Как сообщал УНИАН, миссия МВФ планирует провести переговоры с властями Украины в период с 27 марта по 10 апреля 2013 года для продолжения переговоров о заключении нового соглашения стенд-бай (SBA).

Ранее постоянный представитель МВФ в Украине Макс Альер сообщил, что Фонд отмечает прогресс в переговорах с украинскими властями и считает его достаточным для продолжения диалога.

При этом он отметил, что анализ, проводимый по итогам визита предыдущей миссии, работавшей в Украине с 29 января по 12 февраля, подтверждает правильность ранее выданных Украине рекомендаций, в частности, по необходимости выравнивая цен на газ для населения, ведения гибкого валютного курса и реформирования банковского сектора экономики.

Миссия Международного валютного фонда работала в Украине с 29 января по 12 февраля. По мнению экспертов, основная задача миссии – сбор технической информации об экономическом состоянии Украины с целью продолжения дальнейшего сотрудничества и поиска условий подписания новой программы кредитования Украины со стороны МВФ.

Министр экономического развития и торговли Украины Игорь Прасолов заявлял, что Минэкономразвития ожидает приезда миссии МВФ в конце марта, и что украинская сторона демонстрирует сдержанный оптимизм относительно переговоров по валютному курсу, тарифам и в вопросе преодоления дефицита бюджета НАК «Нафтогаз Украины».